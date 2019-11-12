2019-11-12T20:01:12+03:00
Общество

Реконструкцией СКК «Петербургский» может заняться известный архитектор из Москвы

Состояние СКК обсудили на совещании Общественной палаты Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сейчас СКК "Петербургский" оградили строительным забором на время изысканий.Сейчас СКК "Петербургский" оградили строительным забором на время изысканий.Фото: Артем КИЛЬКИН
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12 ноября на совещании Общественной палаты Петербурга обсудили текущее состоянии СКК. В частности, в Смольном обсудили эскизы спортивного-концертного комплекса. Их автором значится известный московский архитектор Дмитрий Буш.

- Возможно, реконструкцию доверят именно ему. Пока трудно сказать, так как правительство города только начало подробно изучать эскизы архитектора. Ранее он хорошо себя зарекомендовал. Например, в числе его работ есть стадион футбольного клуба «Локомотив», - подтвердили «КП-Петербург» собственные источники из Смольного.

Общественная палата Петербурга проверила состояние СКК Фото: vk.com/opalataspb

Общественная палата Петербурга проверила состояние СКК Фото: vk.com/opalataspb

Также сегодняшним днем представители Общественной палаты Петербурга лично провели мониторинг состояния СКК. Судя по фотоотчету чиновников, работы там невпроворот. Напомним, что в конце октября СКК «Петербургский» оградили забором на время инженерно-геологических изысканий. Ранее в Смольном заверили, что деревья в сквере у спорткомплекса никто не срубит.

Мониторинг показал множественные изъяны. Фото: vk.com/opalataspb

Мониторинг показал множественные изъяны. Фото: vk.com/opalataspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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