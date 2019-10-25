СКК начали обносить строительным забором

25 Окт. 16:34 2019-10-25T16:34:53+03:00

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Первые секции строительного забора начали появляться вокруг СКК «Петербургский». Произошло это в ночь на 25 октября. Большой грузовик привез необходимые материалы и монтажники не спеша принялись за работу. В соцсетях тут же поднялся шум.

- Под покровом ночи СКК «Петербургский» стали обносить забором, - пишет паблик «Красивый Петербург».

В сообщении также говорится, что это начала подготовки к сносу спортивно-концертного комплекса. Впрочем такие слова несколько преждевременны. «Комсомолка» уже писала, что забор будут ставить на время изысканий.

Для них же демонтируют газон. Но потом восстановят. Деревья, в опровержение слухов, пилить также не будут. При этом никто не отрицает, что реконструкция СКК - в ближайших планах. Другой вопрос, что окончательный вид арены, еще не утвержден.

Хоккейный клуб СКА, которому и будет принадлежать новый спорткомплекс, ранее показывал полностью оригинальный проект, который острые на язык эксперты назвали «забинтованной стеклянной банкой». В Смольном же, после протестов градозащитников, пообещали максимально сохранить внешний вид СКК.

На данный момент проект реконструкции (включая все работы) оценивается в 20 миллиардов рублей. Срок сдачи - до 2023 года, когда в Петербурге пройдет чемпионат мира по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU