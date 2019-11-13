2019-11-13T00:00:15+03:00
Звезды

Солист Rammstein Тилль Линдеманн вернется в полюбившийся Петербург с новым концертом

2 марта 2020 года Линдеманн даст концерт на «Сибур Арене» в рамках сольного проекта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Напомним, Линдеманн часто гостил в Петербурге в октябре. Фото: instagram.com/till_lindemann_officialНапомним, Линдеманн часто гостил в Петербурге в октябре. Фото: instagram.com/till_lindemann_official
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Солист Rammstein Тилль Линдеманн анонсировал свой тур в России, Беларуси и Украине в 2020 году. Первым в СНГ-списке значится Санкт-Петербург, который успел сильно понравиться гостю. Линдеманн даст концерт в рамках сольного проекта 2 марта на «Сибур Арене».

- Старт продаж билетов состоится в понедельник 18 ноября 2019 года в 12.00 по местному времени, - передает официальная группа Lindemann в Facebook.

Напомним, что этой осенью известный немецкий музыкант часто гостил в Северной столице. Тилль Линдеманн обещал вернуться в Санкт-Петербург еще в начале августа после грандиозного концерта Rammstein на «Газпром Арене». Артист сдержал обещание и провел пару недель в нашем городе в октябре. Лидера Rammstein не раз замечали в компании Светланы Лободы, которая праздновала свой день рождения в Петербурге. До этого Линдеманн ходил на прощальный концерт «Ленинграда», снимал новый клип в «Ленфильме» и пил пенное из ресторана с видом на Исаакиевский собор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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