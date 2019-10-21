2019-10-21T10:33:17+03:00
Звезды

Солист Rammstein выпил пенного в баре с видом на Исаакий

Тиль Линдеманн продолжает отдыхать в Петербурге где,свой новый снимает новый клип
Петр КИБЕР
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Тиль Линдеманн опубликовал фото на фоне Исаакиевского собора. Фото: instagram.com/till_lindemann_officialТиль Линдеманн опубликовал фото на фоне Исаакиевского собора. Фото: instagram.com/till_lindemann_official
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Лишь недавно немецкая рок-группа Rammstein триумфально провела гастроли, отыграв, в том числе два концерта в России. Так на «Газпром Арене» в Петербурге 2 августа «рамсы» вышли на сцену в тельняшках в честь дня ВДВ. А солисту Тилю Линдеманну город так понравился, что он решил вернутся сюда на концерт «Ленинграда» и для съемок собственного клипа.

Ну а в свободное от работы время музыкант гуляет по Северной столице, не забывая постить красивые фото города в «Инстаграм». Так, в воскресенье Линдеманн опубликовал фото из бара одного из городских ресторанов. Причем с красочным видом на Исаакиевский собор.

Надо сказать, что в Петербурге солист Rammstein не скучает. Он успел отметить день рождения экс-солиски «Виа Гры» Светланы Лободы, с которой Линдеманна, по слухам, связывают романтические отношения.

А сам клип тем временем снимается в павильонах «Ленфильма». Но окончательный вариант видео будет готов еще не скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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