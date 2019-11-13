2019-11-13T00:38:52+03:00
Происшествия

На станции метро «Беговая» заметили новую протечку, которую прикрывают грязными тряпками

12 ноября на станции увидели воду, сочившуюся из пола и стен [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Протечку замечали и раньше, все проблемы на "Беговой" обещают устранить до конца года.Протечку замечали и раньше, все проблемы на "Беговой" обещают устранить до конца года.Фото: Петр КИБЕР
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12 ноября на станции «Беговая» пассажиры метрополитена заметили протечку, которую пытались устранить с помощью грязных тряпок. По сообщениям очевидцев, вода сочилась в некоторых местах из пола и стен. Прохожие не оценили ремонт на скорую руку и пожаловались на увиденное через соцсети.

- Беговая снова протекла. Сушат дурно пахнущими марлями, - приводит слова очевидца telegram-канал «Аварийный Петербург».

Остается надеяться, что проблему устранят в кратчайшие сроки. Подрядчики должны заниматься ремонтом по гарантии 5 лет. Хотя раньше в «Метрострое» предупреждали, что протечки, увы, будут возникать регулярно. Тем не менее, многие недоделки на станции скоро исчезнут. В первую очередь уберут течь воды, а после облицуют некоторые стены без плитки. Также до конца года на «Беговой» обещают починить траволаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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