2019-10-23T15:44:10+03:00
Общество

«Метрострой» уберет недоделки на «Беговой» и «Новокрестовской», а заодно и на Фрунзенском радиусе

Внимания требуют текущие стены и неработающие траволаторы
Петр КИБЕР
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На "Беговой" наконец-то прилепят плитку на стены.На "Беговой" наконец-то прилепят плитку на стены.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Дождались! Через полтора года после сдачи «Беговой» и «Новокрестовской», которые в спешном порядке сдавали к Чемпионату мира по футболу -2018, «Метрострой» вышел на объекты, чтобы устранить недоделки.

- Да, они начали работать. Будут заниматься облицовкой, заниматься траволаторами. В первую очередь убирать течи воды по стенам и прочее. Обещают до конца года устранить все, что мы им предъявляли, - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Траволаторы, к слову, на «Беговой» и «Новокрестовской» отключались не раз и теперь не работают уже несколько месяцев. А «мироточение» стало уже привычным делом.

При этом работать метростроевцы будут не только на двух станциях зеленой ветки, но и на Фрунзенском радиусе. Несмотря на неоднократно сдвигавшиеся сроки открытия, видно, что «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» сдавали второпях. Здесь пассажиры также жалуются на протекающие стены и неработающие траволаторы.

Станция метро «Беговая» «замироточила».Петр КИБЕР

ИСТОЧНИК KP.RU

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