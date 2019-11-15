2019-11-15T01:11:34+03:00
Общество

Теплая погода в Петербурге обновила исторический рекорд

14 ноября 2019 года в городе на Неве стало самым теплым за всю историю наблюдений синоптиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Середина ноября пока что радует Петербург своей аномально теплой погодой.Середина ноября пока что радует Петербург своей аномально теплой погодой.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Теплая погода за 14 ноября 2019 года в Петербурге побила свой многолетний температурный рекорд. Об этом достижении объявил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус. Спасибо стоит сказать теплому сектору циклона, который заглянул в город на Неве.

- Друзья, как и прогнозировалось утром, в Северной столице сегодня обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Его значение закрепилось на отметке +9,9 градусов по Цельсию. Это на 0,3 градуса выше прежнего показателя за 2005 год, - рассказал Леус на своей страничке в Facebook.

Относительно тепло в городе будет и 15 ноября, в течение суток ожидают от +5 до +7 градусов по Цельсию. Небольшой дождь заглянет в город лишь ночью, день прогнозируют преимущественно без осадков. Ветер обещают западный умеренный или переменный слабый.

Напомним, что из-за аномально теплой погоды в Петербурге набухли почки на некоторых деревьях. Фотографиями «ожившей» природы активно делились в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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