В Петербурге пройдет флешмоб в защиту грифонов Банковского моста

15 Нояб. 10:37 2019-11-15T10:37:03+03:00

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Проблема «ободранных» грифонов Банковского моста возникла летом 2019 года сразу после того, как сам мост открыли после масштабной реставрации. В течение трех лет специалисты кропотливо приводили все конструкции, в том числе и скульптуры в порядок, а туристы и горожане ободрали фигуры крылатых львов буквально за пару недель. Объяснить как надо правильно относиться к историческому наследию, попытаются с помощью культуры.

- 16 ноября в 14.00 в Петербурге пройдет уличный спектакль-флешмоб «#ТОЛЬКОБЕЗРУК» в защиту Банковского моста от вандализма. Крылатая богиня возмездия Немезида встанет на охрану грифонов, сопровождающих ее колесницу согласно греческому мифу, и покарает варваров-вандалов, - сообщает пресс-служба комитета по охране памятников (КГИОП).

Зрителям мероприятия организаторы подготовили театральное представление: 25-минутный спектакль перенесет жителей Санкт-Петербурга в древний Петрополис, где уже почти 200 лет с любовью и нежностью сохраняют прекрасных грифонов, уберегающих город от бед. А хулиганы и вандалы попытаются нарушить мирный ход вещей.

Надо сказать, что играть в спектакле будут не чиновники КГИОП, а студенты Российского государственного института сценических искусств.

Сам флешмоб пройдет при поддержке Киностудии «Ленфильм», «Мостотреста», Реставрационной мастерской «НАСЛЕДИЕ» и «Союза реставраторов Санкт-Петербурга».

ИСТОЧНИК KP.RU