Петербуржцы жалуются на грязные разводы на протяжении всего Обводного канала

15 Нояб. 15:27 2019-11-15T15:27:33+03:00

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Больше недели жители Петербурга наблюдают грязные, радужные разводы на Обводном канале. Пленка, похожая на бензиновую, покрывает практически всю реку. В пятницу, 15 ноября, горожане вновь заметили загрязнения на воде, которые растянулись более, чем на 4,5 километра.

- В Обводном канале под Ново-Калинкиным мостом нефтяные разводы, у «Балтийской» тоже, на Московском есть, на Лиговском начинают пропадать, - рассказали петербуржцы в сети.

Самая большая концентрация грязной воды в Обводный канал идет из реки Волковки. Однако источник бедствия на данный момент не известен.

Радужную пленку, покрывшую Обводный канал и реку Екатерингофку, петербуржцы заметили еще 7 ноября. Среди этой грязной воды плавали утки.

Также 8 ноября горожане пожаловались, на то, что происходит сброс нефтепродуктов в Неву в районе Обуховской обороны. Вся грязь вместе с водой стекала в сторону Уткиной заводи.

ИСТОЧНИК KP.RU