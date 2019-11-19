Белая Skoda насмерть сбила лося на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-19T11:51:32+03:00

В соцсетях бурно обсуждают, будет ли водитель платить штраф за погибшего сохатого

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Смертельная авария произошла сегодня около семи утра в районе поселка Шушары Пушкинского района. На оживленную трассу прямо под колеса иномарки неожиданно выскочил лось.

- Инцидент произошел на 680 километре Московского шоссе. За рулем Skoda Octavia был 46-летний мужчина. Ни он, ни пассажиры машины не пострадали, а лось погиб, - рассказали «КП-Петербург» в региональном УГИБДД.

Фото с места происшествия появились в паблике «ДТП и ЧП Петербурга».

«У поворота на Московскую Славянку по Московскому шоссе в правом ряду лежит сбитый лось. Белая Skoda с мятой крышей», - написал автор снимка.

В комментариях тут же развернулся спор, будет ли платить водитель штраф за сбитое животное, если на трассе не было предупредительного знака.

«Лосю уже все равно, а вот владельцу авто помимо ремонта еще и штраф влепят», «Главное, чтобы не беременная самка была, тогда можно сразу за трех лосей заплатить», «Не влепят, там вроде бы нет знака что бегают дикие животные», - рассуждали подписчики.

БУДЬ В КУРСЕ

Где чаще всего можно встретить лося в Петербурге и Ленобласти на дороге:

- окрестности поселков Шушары и Металлострой

- трасса Р-21 «Кола»

- трассе А-114 Вологда - Новая Ладога в Бокситогорском районе

- трасса А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе

- трасса Р-23 «Псков», дорога 41А-002 Гатчина - Ополье в Гатчинском районе

- трасса А-180 «Нарва», дорога 41К-114 на Кингисепп в Кингисеппском районе

- дорога 41К-137 Форт Красная горка - Сосновый Бор» в Ломоносовском районе

- трасса А-121 «Сортавала» в Приозерском районе

- трасса М-10 «Россия»

- трасса А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

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И помните: если не сообщить о ДТП в полицию и уехать, бросив несчастное существо умирать в кювете, можно получить и административку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU