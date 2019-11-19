Адвокат Кокорина похвасталась приятным подарком от футболиста с благодарностью за работу

19 Нояб. 21:36 2019-11-19T21:36:09+03:00

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Адвокат известного футболиста Александра Кокорина похвасталась приятным подарком от бывшего подзащитного. Татьяна Стукалова опубликовала пост, пропитанный теплыми и волнительными воспоминаниями, в своем Instagram.

Старший и младший Кокорины отправили своему экс-адвокату футбольный мяч с автографами и надписью «Спасибо за все». Женщина не скрывала восторга от сюрприза и лишний раз рассказала о добропорядочности своих бывших подзащитных.

- Ребята, целый год я и моя семья переживали за вас вместе с вашими семьями как за родных. За это время мы стали друзьями и близкими людьми. Ваше дело многому научило и меня. Я очень рада, что теперь вы рядом с дорогими вам людьми и заняты любимым делом, - пишет Стукалова.

Адвокат добавила, что Кокорин-старший, по ее мнению, очень искренний и добрый человек, а также любящий отец, брат, сын и муж. Напоследок она пожелала футболисту удачи, крепкого здоровья, сил и новых забитых голов.

Напомним, 6 сентября игрок «Зенита» все-таки вышел из колонии на свободу досрочно за примерное поведение. Ранее его вместе с коллегой из «Краснодара» Павлом Мамаевым приговорили к заключению на 1,5 года за две драки в центре Москвы. Несмотря на свободу, играть за «Зенит» Кокорину нельзя до весны.

ИСТОЧНИК KP.RU