2019-11-20T19:23:00+03:00
Общество

В Петербурге учредят премию имени прославленного физика Жореса Алферова

С 2020 года премию будут присуждать за выдающиеся результаты в области науки и техники
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Благодаря этой премии власти Петербурга увековечат память Жореса Алферова и отметят современных ученых.Благодаря этой премии власти Петербурга увековечат память Жореса Алферова и отметят современных ученых.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Северной столице учредят с 2020 года премию правительства Петербурга имени Жореса Алферова. Награду собираются присуждать за выдающиеся результаты в области науки и техники в номинации «нанотехнологии».

- Благодаря этому можно будет отметить новые достижения современных ученых, а также увековечить память прославленного физика, нобелевского лауреата и почетного гражданина Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, академик Алферов умер 2 марта 2019 года за две недели до своего дня рождения. Ему было 88 лет. Это стало большой утратой для Петербурга и всего российского и мирового научного сообщества. Ранее в городе на Неве Жоресу Алферову поставили бронзовый памятник в Национально-исследовательском Академическом университете РАН, который основал великий физик. Позже образовательному учреждению присвоили имя Алферова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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