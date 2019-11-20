В Петербурге учредят премию имени прославленного физика Жореса Алферова
В Северной столице учредят с 2020 года премию правительства Петербурга имени Жореса Алферова. Награду собираются присуждать за выдающиеся результаты в области науки и техники в номинации «нанотехнологии».
- Благодаря этому можно будет отметить новые достижения современных ученых, а также увековечить память прославленного физика, нобелевского лауреата и почетного гражданина Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, академик Алферов умер 2 марта 2019 года за две недели до своего дня рождения. Ему было 88 лет. Это стало большой утратой для Петербурга и всего российского и мирового научного сообщества. Ранее в городе на Неве Жоресу Алферову поставили бронзовый памятник в Национально-исследовательском Академическом университете РАН, который основал великий физик. Позже образовательному учреждению присвоили имя Алферова.
ИСТОЧНИК KP.RU