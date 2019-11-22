2019-11-22T13:28:05+03:00
Общество

Бывшего главу «Водоканала» отправили под домашний арест на два месяца

В отношении Евгения Целикова заведено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Петр КИБЕР
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Суд на два месяца отправил под домашний арест экс-главу "Водоканала".Суд на два месяца отправил под домашний арест экс-главу "Водоканала".Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Куйбышевский районный суд Петербурга сегодня, 22 нобря, избирал меру пресечения для бывшего руководителя «Водоканала», которого подозревают в мошенничестве. В итоге Евгения Целикова отправили на два месяца под домашний арест. При этом органы следствия настаивали на взятии фигуранта под стражу, а сам подозреваемый просил оставить его на свободе.

- По версии следствия, Целиков, в период с июня 2016 г. по май 2019 г. обеспечил подписание счетов-фактур, актов приема-передачи электроэнергии, содержащих завышенные данные о цене на электрическую энергию, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Документы подписывались в рамках договорам между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «Развитие и Инвестиции» от 01.08.2011 г. о продаже электрической энергии. В результате этого со счетов «Водоканала» уходили завышенные суммы.

Следствие полагает, что таким образом сам фигурант совместно с иными лицам завладел средствами «Водоканала» на миллиард рублей. Сам он вину отрицает.

Напомним, что Евгений Целиков был уволен со своей должности в марте 2019 года. Это стало последствием финансовой проверки «Водоканала». Позднее в компании прошли обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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