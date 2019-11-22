2019-11-22T14:58:50+03:00
Общество

Северное сияние над озером поразило красотой жителей Ленобласти

Засняли природное явление в районе Ладоги
Петр КИБЕР
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В Ленинградской области заметили красивейшее северное сияние. Фото: vk.com/aurora812 / Екатерина Стрельникова.В Ленинградской области заметили красивейшее северное сияние. Фото: vk.com/aurora812 / Екатерина Стрельникова.
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Зима с каждым днем все ближе и ближе, а это значит, что у охотников за северным сиянием появилось больше работы. И первый значительный улов уже есть. В Ленинградской области, над Ладогой было заснято природное явление, поражающее своей красотой.

- 21-22 ноября, станция Ладожское озеро. Ленобласть, - лаконично подписано фото в соцсетях сообщества Aurora Hunters.

Конечно, это не уникальное зрелище, северное сияние нередко появляется в окрестностях Петербурга и даже год назад порадовало жителей Сестрорецка, которые несколько часов любовались явлением.

Стоит сказать, что северное или полярное сияние происходит при взаимодействии атмосферы земли с заряженными частицами солнечного ветра - потока ионов после выбросов на солнце. Так что появление сияния можно предположить. Но поймать его - все равно удача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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