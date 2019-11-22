Милонов чуть не подрался с феминисткой, споря на тему домашнего насилия

СЕГОДНЯ 21:00 2019-11-22T21:00:48+03:00

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Виталий Милонов обрушил весь гнев на сторонницу нового законопроекта о домашнем насилии Беллы Рапопорт. Горячая дискуссия состоялась в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге». Поводом к обсуждению стала чудовищная история с участием бывшего доцента Олега Соколова, который зверски убил и расчленил свою молодую любовницу. Ранее девушка как раз жаловалась на побои со стороны историка.

Депутат Госдумы считает, что все авторы проекта закона о семейно-бытовом насилии – люди, чьи дети являются гражданами США, среди которых нет ни одной «нормальной женщины». Досталось и феминистке Белле Рапопорт.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Секс, насилие и Государственная дума 00:00 00:00

- Как можно обсуждать семейное насилие с человеком, который даже не знает, что такое семья?! Вам бы мужика хорошего. Не суйте к нам сюда свои крысиные гомосексуальные носы. Вы сами не можете образовать семью, а еще болтаете что-то по теме, - нападал Милонов.

Белла Рапопорт была в шоке от брани депутата Госдумы. Фото: «Радио Комсомольская правда в Петербурге»

Депутат считает, что новый законопроект бессмысленный, ведь в стране уже есть Уголовный Кодекс. Более того, по мнению Милонова, пара «сегодня поругается – завтра помирится, пусть даже со скалкой или сковородкой». Собеседница депутата категорически не согласна.

- У нас полиция не приезжает в дома, где в семьях происходит насилие. Наоборот, они приходят на феминистские фестивали, которые поднимают этот проблемный вопрос о домашних побоях. Добавьте к этому частые проверки таких мероприятий прокуратурой. У нас нет механизма защиты жертв домашнего насилия, - парировала Рапопорт.

Ожесточенный спор знатно потрепал нервы обоим собеседникам. Белла Рапопорт под конец отказывалась вести диалог с Милоновым, а покрасневший от гнева депутат выплеснул на девушку все громкие и бранные эмоции и остаток эфира сидел смиренно и молча.

ИСТОЧНИК KP.RU