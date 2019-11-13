«Она говорила мне, что он ее избил»: Брат студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал о последних часах жизни сестры

Родители 24-летней студентки Анастасии Ещенко готовятся к перевозке тела своей дочери на родину. Отец Насти Олег Ещенко ранее рассказывал "КП-Петербург", что дочь не жаловалась на своего кавалера. Что стало причиной трагедии, он не знает. Сейчас семья готовится к возвращению в Краснодарский край.

- Мы прошли опознание тела, - пояснил "КП-Петербург Олег Ещенко. - Похороны будут на родине. С датой еще не определились.

- Вам кто-то от лица Соколова принес извинения?

- Нет, такого не было.

Олег Соколов не принес извинений семье убитойФото: Артем КИЛЬКИН

По словам отца, Настя плохо о Соколове не отзывалась и побоях ничего не говорила. Но вот брат девушки - 18-летний футболист считает иначе.

- Она говорила мне, что он ее избил, - коротко пояснил Сергей Ещенко. От более подробных комментариев он отказался.

Соколов и Ещенко были любовникамиФото: Артем КИЛЬКИН

Родственники до сих пор не могут отойти от шока. С Настей жестоко расправился ее возлюбленный - преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Во время ссоры из-за детей Соколова доцент схватил обрез винтовки и расстрелял в упор свою юную возлюбленную. После этого историк купил ножовку, распилил тело жертвы и по частям стал выбрасывать в реку Мойка. Во время второй вылазки кавалер Ордена почетного легиона и эксперт по наполеоновской эпохи Франции не удержался и упал в воду. Его достали спасатели, а вместе с ним и его рюкзак, в котором лежали руки убитой студентки.

Сама Настя приехала в Петербург из станицы Старовеличковской Краснодарского края. Девушка закончила школу с отличием и решила попробовать силы в СПбГУ. Олега Соколова она встретила на третьем курсе, влюбилась в него на первой же лекции. Вскоре они стали встречаться. О романе своей дочери родители знали лишь по рассказам. Сами они с Соколовым знакомы не были. Мать - девушки - подполковник полиции, отец - учитель физкультуры. Сразу же после трагедии они прибыли в Петербург.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

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