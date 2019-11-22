2019-11-22T22:07:28+03:00
Происшествия

Техническое состояние парома «Принцесса Анастасия» снова под вопросом, а очередные круизы отменены

Ранее из-за внепланового ремонта судна все круизы отменили с 14 по 20 ноября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Клиенты компании беспокоятся за сорванные путешествия и сидят словно на иголках. Фото: компания MOBY SPLКлиенты компании беспокоятся за сорванные путешествия и сидят словно на иголках. Фото: компания MOBY SPL
Изменить размер текста:

Очередные круизы на пароме «Принцесса Анастасия» вынужденно отменили. Раньше это сделали на срок с 14 по 20 ноября. Теперь на судне нельзя путешествовать по морю по 27 ноября. Напомним, ранее паром почти на 15 часов задержался в Швеции из-за проблем с генераторами. Весь корабль остался на время без света. Причина новой отмены круизов – снова внеплановые технические работы.

- Отменены отправления парома из Петербурга по 24 ноября, из Хельсинки по 27 ноября, из Таллина по 25 ноября, а из Стокгольма по 26-е число месяца. При желании вы можете аннулировать свое путешествие. Тем, кто перенесет круиз на другие даты, не придется доплачивать, - сообщает оператор Moby SPL в своей группе «Вконтакте».

Сейчас судно находится в стационарном сухом доке, с ним разбираются специалисты. Компания Moby SPL приносит петербуржцам извинения за доставленные неудобства. В ответ оператора заваливают вопросами обеспокоенные клиенты, они который день сидят как на иголках и грустят из-за отмены путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В петербургском роддоме похвастались рождением сразу шести пар двойняшек за неделю
Сотрудник «Водоканала» поймал с поличным двух злоумышленников, сливавших в канализацию химикаты
Прокуратура Петербурга призвала отремонтировать гниющие фасады усадьбы Репина
В Смольном рассказали, где в Петербурге до конца года появятся новые газовые заправки
СКА начал домашнюю серию с уверенной победы над «Северсталью» со счетом 5:2
В массовом ДТП семи машин на КАД пострадали женщина и 11-летняя девочка
Петербуржцы возмущены демонтажем исторических светильников со станции метро «Площадь Ленина»
Милонов чуть не подрался с феминисткой, споря на тему домашнего насилия
Брошенного на морозе бойцовского пса, который одиноко катался в маршрутке, везут из Уфы новым хозяевам в Петербург
Петербуржцев умилили ласки в Павловском парке, одевшие на зиму белоснежную шубку
Ветеринары разобрались, почему многие птицы падали замертво в Карелии
Месиво из иномарок: на внутренней стороне КАД столкнулись восемь машин
Кто-то что слил: причину зловония в гимназии на Петроградке ищут в канализации
В Петербурге поймали двух неадекватных водителей «Яндекс.Такси» с наркотиками в машинах