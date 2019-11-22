Техническое состояние парома «Принцесса Анастасия» снова под вопросом, а очередные круизы отменены

22 Нояб. 22:07 2019-11-22T22:07:28+03:00

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Очередные круизы на пароме «Принцесса Анастасия» вынужденно отменили. Раньше это сделали на срок с 14 по 20 ноября. Теперь на судне нельзя путешествовать по морю по 27 ноября. Напомним, ранее паром почти на 15 часов задержался в Швеции из-за проблем с генераторами. Весь корабль остался на время без света. Причина новой отмены круизов – снова внеплановые технические работы.

- Отменены отправления парома из Петербурга по 24 ноября, из Хельсинки по 27 ноября, из Таллина по 25 ноября, а из Стокгольма по 26-е число месяца. При желании вы можете аннулировать свое путешествие. Тем, кто перенесет круиз на другие даты, не придется доплачивать, - сообщает оператор Moby SPL в своей группе «Вконтакте».

Сейчас судно находится в стационарном сухом доке, с ним разбираются специалисты. Компания Moby SPL приносит петербуржцам извинения за доставленные неудобства. В ответ оператора заваливают вопросами обеспокоенные клиенты, они который день сидят как на иголках и грустят из-за отмены путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU