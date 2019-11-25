Водитель, устроивший стрельбу из авто на Московском проспекте, взят до суда под стражу

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-25T15:20:58+03:00

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«Шутка» со стрельбой из автомата Калашникова в воздух из окна собственного авто может дорого обойтись молодому уроженцу Чеченской республики. Вечером 22 ноября 21-летний мужчина, последнее время живущий в Петербурге, опубликовал видео в соцсетях, на котором показал, как стреляет из автомата из окна машины. В это время он проезжал неподалеку от отделения полиции на Московском проспекте. Полицейские шутку не оценили и пришли к парню домой.

- 22 ноября 2019 года около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что неизвестный, управляя автомобилем «Лада Приора» в районе Московских ворот стрелял из автомобиля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Надо сказать, что реакция полиции была моментальной и жесткой. Беседовать с любителем оружия пришел спецназ. После общения с ним молодой человек извинился перед петербуржцами.

Задержание спецназом водителя, стрелявшего из автомата на Московском проспекте Петербурга.Видео: ВК "Дорожный инспектор" / Елизавета Чернышева

И хоть оружие оказалось охолощенным (холостым), «за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу» задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. А ждать решения суда он будет за решеткой.

- 25 ноября, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря 2019 года, - сообщают в Главке.

Автомобиль стрелка изъят в рамках уголовного дела. Сам он показаний не дает.

Чеченец извинился перед петербуржцами за стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU