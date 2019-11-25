Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уходит из Смольного

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-25T15:53:08+03:00

Объявлено, что она вернется на работу в полпредство президента РФ в Северо-Западном федеральном округе

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Громкое кадровое изменение было тихо объявлено сегодня в Смольном. 25 ноября, на заседании правительства города глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что вице-губернатор Любовь Совершаева покидает его команду и переходит на работу в аппарат полномочного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу.

- Хочу поблагодарить Любовь Павловну, она будет нас курировать по нацпроектам, по другим направлениям, - приводит слова губернатора газета «Петербургский дневник».

Одновременно с этим глава города отправил на согласование депутатам Заксобрания кандидатуры новых вице-губернаторов. Или должны стать вице-губернатор Ленобласти Валерий Пикалев и заместитель министра просвещения России Ирина Потехина.

К слову, последняя уже работала в Смольном в 2001-2003 годах.

Что касается Любови Совершаевой, то она просто возвращается на свою должность в полпредстве, где работала с 2013 по 2018-й годы. Вице-губернатором Санкт-Петербурга она начала работать в ноябре 2018-го, но официально пришла в Смольный лишь в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU