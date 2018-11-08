Новая команда Беглова: Врио губернатора Петербурга выбрал руководителя аппарата и пять советников

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-08T14:43:17+03:00

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Каскад кадровых изменений в Смольном. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назначил нового руководителя аппарата и выбрал пять советников.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

На место руководителя аппарата губернатора Петербурга, освободившееся после ухода Давида Адамии, назначена Любовь Совершаеву. На днях она покинула пост заместителя полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу.

Любовь Павловна Совершаева – коренная петербурженка, родилась в Ленинграде 17 августа 1956-го. Окончила в 1977-ом Ленинградский институт советской торговли имени Энгельса и четырнадцать лет проработала на предприятиях и в организациях родного города.

Под руководством Беглова Совершаева проработала в полпредстве почти годФото: Артем КИЛЬКИН

В 1991-ом возглавила Комитет по управлению городским имуществом («предок» нынешнего Комитета имущественных отношений). В 1996-ом стала вице-губернатором, но не в Петербурге, а в Ленобласти, где также возглавила имущественное ведомство.

Заместителем заместителя полпреда президента в СЗФО стала в 2000 году. Параллельно в 2002-ом окончила Северо-Западную академию госслужбы. Сейчас Совершаева – кандидат экономических наук и действительный государственный советник 2-го класса.

На 2006-2013 годы Любовь Павловна «отлучилась» из полпредства в банк «Россия», где стала советником председателя совета директоров. А затем вернулась, уже на должность заместителя. Под руководством Беглова там она проработала почти год.

ОТ АРТИСТОВ ДО ЗАММИНИСТРОВ

Советником губернатора Петербурга по экономике и финансам стал Евгений Елин. В прошлом – заместитель Министра экономического развития России, председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Петербурга, вице-губернатор и председатель Комитета финансов Ленобласти. Ушел из министерства летом 2017-го по собственному желанию.

Евгений Елин. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба Правительства РФ/ТАСС

Советник по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ теперь Ирина Ган. Последняя ее должность – директор по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома «Hearst Shkulev Media» (холдинг, издающий, в том числе, журналы Elle, Maxim, Psychologies, StarHit, «Антенна-Телесемь»). В ее портфолио – место помощника министра образования и науки России по связям с общественностью и руководство пресс-службой партии «Гражданская платформа».

Новый советник по молодежной политике – Юлия Аблец, победительница Всероссийского конкурса «Лидеры России» 2017 года. Занимала руководящие посты в группе компаний «Деловые линии».

Советниками на общественных началах стали президент Центра стратегических разработок, председатель правления «ЦСР Северо-Запад» Владимир Княгинин, а также Народный артист России, бывший директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

А КТО ЕЩЕ?

Накануне того, как Александр Беглов стал временным градоначальником (а Георгий Полтавченко возглавил совет директоров «Объединенной судостроительной компании»), из Смольного уволились его супруга Наталья, которая ранее возглавляла Комитет по делам загс, и зять Павел Белов, руководящий Комитетом по физкультуре.

26 октября свой пост покинул руководитель аппарата градоначальника Давид Адамия. впрочем, с 29 октября он стал «советником губернатора на общественных началах».

7 ноября президент назначил своим новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, который последние одиннадцать лет был заместителем генпрокурора России. До этих пор полпредство временно возглавляла заместитель Любовь Совершаева.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Александр КОНФИСАХОР, политический психолог:

– Новому врио нужны в команду свои люди, которых он хорошо знает, с которыми имеет личные отношения. В результате изменений в полпредстве одна из ключевых фигур, Любовь Совершаева, вернулась в Смольный. Она по опыты и статусу претендовала не на комитет, а минимум на вице-губернатора. На место ли Адамии или кого-то другого, не столь важно: в обоих случаях она играла бы очень существенную роль.

Каковы будут последствия? Пока действующий градоначальник активно ведет работу, устраивает разносы. Это шанс на то, что наша жизнь, наконец, оживет. А вот как продолжится его работа, зависит от того, пойдет ли он на губернаторские выборы. От этого зависит и кадровая политика, которую он будет проводить в самое ближайшее время: если не пойдет на выборы, многие значимые руководители останутся на местах. При этом Совершаева – опытный человек с точки зрения организации выборов и избирательного процесса.