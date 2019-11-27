Петербургский ЗакС утвердил проект городского бюджета на три года

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-27T13:58:34+03:00

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Вслед за утверждением на должности двух новых вице-губернаторов Санкт-Петербурга - Ирины Потехиной и Валерия Пикалева, депутаты городского парламента приняли и бюджет Северной столицы. Он утверждает расходы на 2020-й год и плановый период 2021-22 годов. «За» проголосовали 39 народных избранников.

Согласно документу, доходы на 2020 год составят почти 675 миллиардов рублей, а расходы - чуть меньше 728. Таким образом дефицит бюджета составит около 53 миллиардов. Впрочем, это вписывается в установленные рамки 15 процентов. На 2021 год цифры составят: доходы - 739 миллиардов, расходы - 783 миллиарда, дефицит - 44,1 миллиарда. В 2022 году город планирует заработать 794 миллиарда рублей, потратить - 822,2 при дефиците в 28 миллиардов.

В 2020 году депутатами были увеличены траты на:

- содержание и благоустройство города – 2,2 миллиарда рублей

- поддержку предпринимательства – 263 миллионов рублей,

- строительство социальной инфраструктуры – 2,6 миллиарда рублей,

- общественный транспорт – 14,5 миллиарда рублей,

- обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей – 1,8 миллиарда рублей,

- капитальные ремонты – более 1,7 миллиарда рублей,

- культуру – более 1 миллиарда рублей.

Также утверждены сниженные субсидии перевозчикам на компенсацию разового проезда в транспорте. С 1 января 2020 года жетон метро будет стоит 55 рублей, а билет в автобус/троллейбус/трамвай - 50. При этом стоимость по «Подорожнику» вырастет не на 10, а всего на 2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU