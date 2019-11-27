Пулково могут соединить с трассой М-11 новой развязкой

СЕГОДНЯ 18:29 2019-11-27T19:51:25+03:00

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27 ноября во время визита в Северную столицу президента России Владимира Путина состоялось торжественное открытие новой скоростной платной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург, получившей собственное имя «Нева». Дорога не только поможет сэкономить время в пути, но и разгрузит бесплатную трассу М-10. А в руководстве Петербурга уже заявили о желании присоединить «Неву» к Пулково.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Дорога до Москвы стала короче - Путин открыл движение по последнему участку трассы М-11 00:00 00:00

- Есть решения по расширению аэропорта и увеличению пассажиропотока к 2025 году до 35 миллионов человек. Новая развязка с М-11 позволит облегчить доступ в аэропорт жителям соседних областей, а также снизить транзитный поток по Пулковскому шоссе, - приводят слова губернатора «Невские новости».

При этом Александр Беглов отметил, что надеется в этом вопросе на финансовую помощь от федерального центра.

Кроме этого глава города отметил, что появление «Невы» снизит пробки на областных трассах и поможет петербургским дачникам быстрее попадать на их приусадебные участки.

Напомним, что общая длина трассы М-11 составляет 699 километров. Скорость движения (за исключением участка в Тверской области, который пока не построен) - 110-130 километров в час, а время в пути от Москвы до Петербурга составляет 5,5 часов. Стоимость проезда - от 1331 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU