2019-11-28T17:25:57+03:00
Происшествия

Очередного контрабандиста с чемоданом сигарет поймали на Выборгской таможне

500 пачек пытался провезти в Финляндию гражданин России
Петр КИБЕР
Поделиться:
Житель России пытался вывезти в Финляндию чемодан сигарет.Житель России пытался вывезти в Финляндию чемодан сигарет.
Изменить размер текста:

С завидной, или точнее незавидной регулярностью на российско-финской границе ловят нарушителей, которые пытаются провезти в Суоми контрабандные сигареты. Нехитрым способом заработка не брезгуют ни россияне ни иностранцы. Очередного горе-туриста задержали сотрудники Выборгской таможни. Мужчина вез целый чемодан сигарет.

- На таможенном посту «Торфяновка» был задержан пассажир микроавтобуса вывозивший среди личных вещей 500 пачек сигарет Marlboro. Товар он не задекларировал, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Таможенникам мужчина честно объяснил, что вез сигареты с целью передать их третьим лицам в условном месте.

Учитывая, что 500 пачек никак не подпадали под понятия личного потребления, весь груз у нарушителя изъяли, а на него завели административное дело.

А всем туристам в таможенном управлении напоминают, что один совершенннолетний человек может провозить через границу не больше 200 сигарет (10 пачек); 50 сигар (сигарилл); 250 грамм табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 грамм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцам напомнили об их правах в день распродажи «Черная пятница»
В Петербург привезли 24 тонны мандаринов с личинками насекомых
В Петербурге на зиму закупили 100 тысяч тонн соли
Уникальный центр подготовки собак-помощников для инвалидов откроют в Петербурге
В Петербурге ученые лазером чистят и восстанавливают памятники
Инспектор надзора «Крестов» задержан с наркотиками для заключенных
Пьяный мужчина с ребенком на руках избил женщину-полицейского в Ленобласти
Все символы Победы в Петербурге обновят до апреля 2020 года
За компанию с городским судом, в Петербурге заминировали Московский, Красногвардейский и Фрунзенский райсуды
Канал Грибоедова, Казанскую и Гороховую улицы закроют для проезда автомобилей до апреля 2020 года
«Сбылась мечта»: губернатор Ленобласти посидел за рулем «Ауруса»
В Петербурге начался сезон спасения вмерзших в лед уток
Санкт-Петербургский городской суд «заминирован», злодеи требуют 120 миллионов рублей
Санкт-Петербург вошел в топ-6 в Европе по посещаемости футбольных матчей
Покупатели жалуются на канализационную вонь и черную плесень в супермаркете в Невском районе Петербурга
Петербуржцы вышли на подледную рыбалку на Ивановском карьере в Невском районе
Полиция нашла виновника, устроившего «газовую атаку» в Купчино
МЧС предупреждает о сильном ветре на Финском заливе
Лотерейный билет с выигрышем в 1,6 миллионов рублей супруги из Ленобласти забыли на почте
За удар ногой росгвардейца болельщик «Зенита» получил 1 год и 8 месяцев колонии-поселения
Утренняя электричка насмерть сбила пешехода в Петербурге
В Волхове задержали подозреваемого в сексуальном развращении юного мальчика
Группу петербургских автоугонщиков задержали с поличным
Дело об изнасиловании 70-летней дачницы двумя мигрантами передадут в суд
Из-за гололедицы в среду в Петербурге произошло 473 ДТП
Молодую петербурженку изнасиловал в гостях незнакомый парень
В четверг, 28 ноября, Петербург накроет мокрый снег с дождем