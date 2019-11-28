Очередного контрабандиста с чемоданом сигарет поймали на Выборгской таможне

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-28T17:25:57+03:00

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С завидной, или точнее незавидной регулярностью на российско-финской границе ловят нарушителей, которые пытаются провезти в Суоми контрабандные сигареты. Нехитрым способом заработка не брезгуют ни россияне ни иностранцы. Очередного горе-туриста задержали сотрудники Выборгской таможни. Мужчина вез целый чемодан сигарет.

- На таможенном посту «Торфяновка» был задержан пассажир микроавтобуса вывозивший среди личных вещей 500 пачек сигарет Marlboro. Товар он не задекларировал, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Таможенникам мужчина честно объяснил, что вез сигареты с целью передать их третьим лицам в условном месте.

Учитывая, что 500 пачек никак не подпадали под понятия личного потребления, весь груз у нарушителя изъяли, а на него завели административное дело.

А всем туристам в таможенном управлении напоминают, что один совершенннолетний человек может провозить через границу не больше 200 сигарет (10 пачек); 50 сигар (сигарилл); 250 грамм табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 грамм.

ИСТОЧНИК KP.RU