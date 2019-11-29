2019-11-29T14:42:18+03:00
Происшествия

В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды

Новая волна затронула Приморский, Выборгский и Невский районы
Петр КИБЕР
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В Петербурге опять минируют суды. Фото:vk.com/spb_todayВ Петербурге опять минируют суды. Фото:vk.com/spb_today
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И вновь продолжается бой... Второй день подряд телефонные террористы не дают спокойно жить петербургским судам. Если в четверг письма с угрозами пришли сначала в Горсуд, то в пятницу мероприятия начались с Приморского района. За ним последовал Выборгский.

- В 13:54 райсуды эвакуированы. В 14:09 эвакуация в Невском районном суде, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Подробностей ситуации нет, однако есть вероятность, что продолжается вчерашняя история с требованием возврата долга 120 биткоинов (больше 55 миллионов рублей), якобы украденных с криптовалютной биржи.

Авторы писем с таким посланием обещали не останавливаться и присылать угрозы каждый день.

Напомним, что 28 ноября из-за угроз взрыва из городского, районных и военных судов было эвакуировано больше 1300 человек. Ничего подозрительного спецслужбы не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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