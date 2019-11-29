2019-11-29T17:16:04+03:00
Происшествия

За салатики с сальмонеллой организаторов питания в «Леруа Мерлен» и «Петровиче» прикрыли на полтора месяца

Осенью сотрудники строительных магазинов слегли с кишечной инфекцией
Петр КИБЕР
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Столовые в "Леруа Мерлен" закрыли до января из-за сальмонеллы.Столовые в "Леруа Мерлен" закрыли до января из-за сальмонеллы.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Приморский районный суд Санкт-Петербурга, вернувшись к работе после эвакуации из-за ложных сообщений о минировании, принялся за свою непосредственную работу. В частности, вынес решение по делу об отравлении сотрудников строительных магазинов «Леруа Мерлен» и «Петрович», которые в октябре подхватили кишечную инфекцию.

- 15 октября в петербургское управление Роспотребнадзора поступили два сообщения о регистрации инфекционного заболевания «гастроэнтерит» у работников супермаркетов на проспекте Испытателей и Парашютной улице, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Услуги питания сотрудникам торговли оказывало ООО «Фуд-Сервисез». Исследование образцов пища, в том числе гречи, салатов, сэндвичей и прочего показало наличие бактерий сальмонеллы и других микроорганизмов.

Решением суда деятельность компании в двух столовых супермаркетов была приостановлена на 90 суток - до 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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