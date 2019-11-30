2019-11-30T13:15:49+03:00
Общество

В Петербурге появился стрит-арт, высмеивающий одержимость горожан на «черной пятнице»

Художник под псевдонимом РЧЕС НОЛЬ изобразил двух борцов, дерущихся за дешевый телевизор
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стрит-арт появился как раз в "черную пятницу" 29 ноября, когда Петербург обезумел от шопоголиков. Фото: vk.com/rches_nullСтрит-арт появился как раз в "черную пятницу" 29 ноября, когда Петербург обезумел от шопоголиков. Фото: vk.com/rches_null
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30 ноября в «черную пятницу» в Петербурге появился стрит-арт, высмеивающий одержимость днем распродаж. Его создал местный анонимный художник под псевдонимом РЧЕС НОЛЬ. На рисунке изображены два борца, яростно дерущихся за дешевый телевизор. По словам автора стрит-арта, он пропагандирует отказ от покупок.

- На Западе активно развиваются движения, ругающие «черные пятницы» и выступающие за разумное потребление. Конспирологи посчитают, что такая агитация может пойти только во вред, ведь она похожа на травлю борцов или бойцовых псов перед боем. Хорошо, что у нас скидки ненастоящие, ведь цены предварительно накрутили. Иначе товар разлетался бы с еще большей озверелостью, - пишет художник в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, «черная пятница» 29 ноября прошла в Петербурге с размахом – правда, в негативном ключе. На дорогах города наблюдались 9-балльные пробки, а некоторые станции метро и вовсе ограничили или даже закрыли от наплыва шопоголиков. Дело в том, что после трудовых будней петербуржцы не сразу поехали отдыхать домой или в гости, а отправились за покупками на распродажи в популярные торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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