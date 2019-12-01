В Петербурге создадут огромную новогоднюю открытку для Деда Мороза

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-01T19:22:59+03:00

Ее подарят, когда волшебник приедет, чтобы зажечь елку на Дворцовой площади

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Петербургская художница Валерия Лошак известна как создатель самого большого в мире валенка. В феврале 2019 года достижение зафиксировали представители книги рекордов Гиннесса. Параметры обувки впечатляют: три метра в высоту и 2,5 метра в длину. Толщина стенок – около 10 сантиметров.

На днях петербурженка объявила, что начала работать над новым грандиозным проектом. На этот раз женщина и ее ученики решили создать подарок для Деда Мороза, который приедет в Петербург через три недели. Ему они подарят огромную открытку.

- Вот так будет выглядеть гигантская открытка для Деда Мороза! Скоро мы начнем ее расписывать! Напомню, что внутри нее детки напишут свои пожелания для главного новогоднего сказочника! – сообщила Валерия у себя на странице в соцсети. - Думаю, к приезду Деда Мороза в Санкт-Петербург мы должны успеть.

Расписывать ее ребятишки начнут уже в понедельник, 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU