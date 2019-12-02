2019-12-02T13:54:59+03:00
Происшествия

Волна судебного минирования накрыла «Мегу Дыбенко» и еще четыре торговых центра

Бомбы ищут уже в пяти торгово-развлекательных комплексах
Ольга НАЗАРКИНА
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Из-за сообщений и минировании несколько торговых центров пришлось эвакуировать. Фото: vk.com/spb_todayИз-за сообщений и минировании несколько торговых центров пришлось эвакуировать. Фото: vk.com/spb_today
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Посетителей и сотрудников нескольких торгово-развлекательных центров «Академический», «Охта Молл», «Жемчужная плаза», «Заневский каскад», «Июнь» и «Мега Дыбенко» экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Помещения всех крупных ТЦ обследуют полицейские и взрывотехники. Рядом со зданиями дежурят сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Напомним, в минувший четверг, 28 ноября, в Петербурге заминировали почти десяток районных и два военных суда. Эвакуации продолжились 29 ноября. Каждый раз при проверке никаких опасных веществ или устройств специалисты не находили.

В понедельник, 2 декабря, ложные минирования районных судов возобновились. Неизвестные злоумышленники рассылают электронные письма, в которых обещают, что это продолжится, если они не получат 120 биткоинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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