Волна судебного минирования накрыла «Мегу Дыбенко» и еще четыре торговых центра

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-02T13:54:59+03:00

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Посетителей и сотрудников нескольких торгово-развлекательных центров «Академический», «Охта Молл», «Жемчужная плаза», «Заневский каскад», «Июнь» и «Мега Дыбенко» экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Помещения всех крупных ТЦ обследуют полицейские и взрывотехники. Рядом со зданиями дежурят сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Напомним, в минувший четверг, 28 ноября, в Петербурге заминировали почти десяток районных и два военных суда. Эвакуации продолжились 29 ноября. Каждый раз при проверке никаких опасных веществ или устройств специалисты не находили.

В понедельник, 2 декабря, ложные минирования районных судов возобновились. Неизвестные злоумышленники рассылают электронные письма, в которых обещают, что это продолжится, если они не получат 120 биткоинов.

ИСТОЧНИК KP.RU