2019-12-02T16:04:59+03:00
Происшествия

По дороге в Лесколово такси с пассажирами улетело на крышу в кювет

Люди остались живы и отделались лишь ушибами
Петр КИБЕР
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По дороге в Лесколово перевернулось такси. Фото: vk.com/spb_todayПо дороге в Лесколово перевернулось такси. Фото: vk.com/spb_today
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Ночной снегопад вкупе с поочередными оттепелью и морозами превратили отдельные трассы Петербурга и Ленобласти в каток. Дорожные службы работают не покладая рук, но убрать все не успевают физически. А наиболее бесшабашные автомобилисты не обращают внимания на сложные условия, продолжая давить на газ. Как результат - многочисленные аварии. В том числе и с такси, как на подъезде к Лесколово.

- Такси не доехало до Лесколово два километра. 4 оборота через крышу в кювет. Все живы, отделались только каплей крови с руки, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Надо сказать, что и водителю и пассажирам сказочно повезло остаться в живых, ведь подобные пируэты часто заканчиваются трагично. Отметим, что сегодня уже произошло несколько серьезных ДТП. Так, под Гатчиной пострадала семья с двумя маленькими детьми, в машину который врезался вылетевший на встречу «Фольксваген».

А в Карелии накануне погибли водитель и два пассажира «Лады», влетевшей под грузовик-лесовоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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