Все новые детские площадки в Петербурге приспособят для детей с инвалидностью
Стало известно, что все новые детские площадки в Санкт-Петербурге приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, продолжится реализация программы «Доступная среда». Об этом заявил губернатор на торжественном концерте, посвященном Международному дню инвалидов. Напомним, его отмечают 3 декабря по всему миру.
- На данный момент в Северной столице живут почти 600 тысяч людей с инвалидностью. Многие из них ведут активный образ жизни и постоянно вносят большой вклад в развитие города. Они показывают этим пример воли и мужества, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.
В последнее время Петербург всячески старается облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. С июля этого года в городе работает служба социальных участковых. Беспрерывно решаются вопросы о трудоустройстве инвалидов. В 2020 году все автобусы станут социальными, закупят низкопольный пассажирский транспорт, которым смогут пользоваться колясочники.
ИСТОЧНИК KP.RU