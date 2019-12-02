2019-12-02T20:05:56+03:00
Общество

Все новые детские площадки в Петербурге приспособят для детей с инвалидностью

Об этом заявил губернатор накануне Международного дня инвалидов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продолжается реализация программы "Доступная среда". Фото: gov.spb.ruВ Петербурге продолжается реализация программы "Доступная среда". Фото: gov.spb.ru
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Стало известно, что все новые детские площадки в Санкт-Петербурге приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, продолжится реализация программы «Доступная среда». Об этом заявил губернатор на торжественном концерте, посвященном Международному дню инвалидов. Напомним, его отмечают 3 декабря по всему миру.

- На данный момент в Северной столице живут почти 600 тысяч людей с инвалидностью. Многие из них ведут активный образ жизни и постоянно вносят большой вклад в развитие города. Они показывают этим пример воли и мужества, - цитирует губернатора пресс-служба Смольного.

В последнее время Петербург всячески старается облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. С июля этого года в городе работает служба социальных участковых. Беспрерывно решаются вопросы о трудоустройстве инвалидов. В 2020 году все автобусы станут социальными, закупят низкопольный пассажирский транспорт, которым смогут пользоваться колясочники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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