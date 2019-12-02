В Петербурге продолжится разводка мостов в технологическом режиме

2 Дек. 21:04 2019-12-02T21:04:33+03:00

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В Петербурге все же продолжат разводить мосты, несмотря на официальное завершение сезона навигации с наступлением зимы. Четыре городских моста попадут под технологические разводки. Их расписанием поделились в «Мостотресте».

- 3 и 6 декабря разведут Володарский мост с 02:00 до 05:45. 4 и 11 декабря – Троицкий мост с 01:20 до 04:50. 5 и 10 декабря – Благовещенский мост с 01:25 до 05:00. 5 декабря – Тучков мост с 02:00 до 04:55, - передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В «Мостотресте» просят автолюбителей обратить внимание на то, что разводку и наводку перечисленных переправ могут начать в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Напомним, в Петербурге после долгожданного капитального ремонта открыли 1-й Инженерный мост. Отреставрировали не только все полотно, но и декоративные элементы с фонарями.

ИСТОЧНИК KP.RU