2019-12-03T02:09:53+03:00
Общество

Многострадальную реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов завершат за 4,3 млрд рублей

Работы на Лиговском путепроводе оценили в 3,89 млрд рублей, а на Гореловском – в 415,88 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге объявили конкурс на завершение реконструкции двух путепроводов. Фото: пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаВ Петербурге объявили конкурс на завершение реконструкции двух путепроводов. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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«Дирекция транспортного строительства» разместила запросы предложений на завершение многострадальной реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов. Напомним, ранее Смольный расторг контракты с подрядчиком мостовых сооружений ЗАО «Пилон». К компании был большой кредит доверия, но она обанкротилась.

- Объявлен новый конкурс на определение подрядчиков, которые закончат реконструкцию объектов. Начальная цена контракта на завершение строительства Лиговского путепровода составляет 3,89 миллиардов рублей. Пока он готов лишь на 8%. Реконструкцию надо закончить не позднее 30 октября 2021 года, - передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Готовность Гореловского путепровода гораздо лучше – 57%. А цена его контракта на реконструкцию, естественно, значительно меньше – 415,88 миллионов рублей. Путепровод должны достроить до 30 июля 2020 года. Конкурсные заявки рассмотрят и оценят уже 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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