Многострадальную реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов завершат за 4,3 млрд рублей
«Дирекция транспортного строительства» разместила запросы предложений на завершение многострадальной реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов. Напомним, ранее Смольный расторг контракты с подрядчиком мостовых сооружений ЗАО «Пилон». К компании был большой кредит доверия, но она обанкротилась.
- Объявлен новый конкурс на определение подрядчиков, которые закончат реконструкцию объектов. Начальная цена контракта на завершение строительства Лиговского путепровода составляет 3,89 миллиардов рублей. Пока он готов лишь на 8%. Реконструкцию надо закончить не позднее 30 октября 2021 года, - передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Готовность Гореловского путепровода гораздо лучше – 57%. А цена его контракта на реконструкцию, естественно, значительно меньше – 415,88 миллионов рублей. Путепровод должны достроить до 30 июля 2020 года. Конкурсные заявки рассмотрят и оценят уже 10 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU