Гигантский пожар в Шушарах потушили спустя 17 часов

СЕГОДНЯ 21:15 2019-12-03T21:39:06+03:00

Огромный пожар в промзоне на Московском шоссе изначально выглядел очень пугающе. Фото: МЧС СПб

Пожарные весь день тушили разбушевавшийся огонь на площади 12 тысяч кв.м.

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Петербургские пожарные почти день тушили разбушевавшийся огонь в огромном ангаре на Московском шоссе. На все про все ушло целых 18 часов. Днем практически все пламя удалось потушить, дальше пепелище долго и томительно проливали водой. Спасатели работали на приличной по размерам площади – целых 12 тысяч кв.м.

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- Пожар в Шушарах начался около 2 ночи 3 декабря. В 19:40 он, наконец, ликвидирован, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

Стоимость сгоревших вещей в ангаре, по предварительным оценкам, составляет минимум десятки миллионов рублей. Известно, что огонь уничтожил множество стройматериалов, а особенно химикаты и каучуковую крошку. Причины крупного пожара до сих пор выясняют.

Лишь вечером 3 декабря спасатели отправились отдыхать домой. Напомним, на месте пожара трудились 220 человек личного состава и 49 единиц техники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU