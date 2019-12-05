Полиция поймала подростка, забросавшего снежками вечный огонь в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-05T13:36:33+03:00

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Сотрудники полиции задержали 12-летнего школьника, который закидал снегом вечный огонь на Марсовом поле. Юноша признался, что сделал это «из любопытства».

- Подростка, который может иметь причастность к инциденту, задержали в Центральном районе 4 декабря. Сейчас с ним проводятся необходимые процессуальные действия, - заявил «КП Петербург» официальный представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечный огонь на Марсовом превратился в сугроб накануне вечером. Возмущенные горожане сообщили о случившемся правоохранителям и в «ПетербургГаз». Газовики быстро восстановили горение. К счастью, никаких повреждений на объекте не оказалось. По словам очевидцев, вечный огонь забросала снегом девушка невысокого роста в серой куртке.

К сожалению, это уже не первый случай подобного бессовестного надругательства над вечным огнем в Петербурге. В прошлом году его тоже потушила компания хулиганов. От ответственности им уйти не удалось, и они ответили за свои действия по полной программе: в их отношении возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU