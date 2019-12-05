2019-12-05T14:43:10+03:00
Происшествия

Пойманного в Петербурге мигранта-спонсора запрещенной в РФ организации ИГ отправили за решетку

Ему дали 9 лет строгача
Ольга НАЗАРКИНА
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Приезжий из Средней Азии был признан виновным в том, что спонсировал запрещенную в РФ группировку «Исламское государство».Приезжий из Средней Азии был признан виновным в том, что спонсировал запрещенную в РФ группировку «Исламское государство».Фото: Артем КИЛЬКИН
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Московский окружной военный суд вынес приговор пособнику террористов, пойманному в Петербурге.

- Приезжий из Средней Азии был признан виновным в том, что спонсировал запрещенную в РФ группировку «Исламское государство». В четверг, 5 декабря, его приговорил его к лишению свободы на девять лет, - заявили в пресс-службе силового ведомства.

Уголовное дело против мужчины было возбуждено еще в марте этого года по статье о содействии террористической деятельности. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, уточняет «Мойка78».

Напомним, в конце марта в Петербурге был пойман другой пособник террористов. Им оказался 31-летний местный житель. Молодой человек знал, что двое его знакомых состоят в ячейке международной террористической организации. Но он сочувствовал им и снабжал российскими «симками» и банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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