Пойманного в Петербурге мигранта-спонсора запрещенной в РФ организации ИГ отправили за решетку
Московский окружной военный суд вынес приговор пособнику террористов, пойманному в Петербурге.
- Приезжий из Средней Азии был признан виновным в том, что спонсировал запрещенную в РФ группировку «Исламское государство». В четверг, 5 декабря, его приговорил его к лишению свободы на девять лет, - заявили в пресс-службе силового ведомства.
Уголовное дело против мужчины было возбуждено еще в марте этого года по статье о содействии террористической деятельности. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, уточняет «Мойка78».
Напомним, в конце марта в Петербурге был пойман другой пособник террористов. Им оказался 31-летний местный житель. Молодой человек знал, что двое его знакомых состоят в ячейке международной террористической организации. Но он сочувствовал им и снабжал российскими «симками» и банковскими картами.
ИСТОЧНИК KP.RU