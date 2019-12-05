Девушка на Audi, устроившая массовое ДТП с 13 авто у метро «Озерки», ехала без прав

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-05T15:28:48+03:00

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С последствиями массового ДТП, произошедшим утром в четверг, 5 декабря, на Выборгском шоссе, до сих пор разбираются инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Девушка на «Ауди» из автосалона устроила жесткий тест-драйв и снесла на своем пути все, включая светофор и ограду. В «замес» попали 13 автомобилей. По предварительным данным, пострадали только 25-летняя водитель-автомобилистка и ее 43-летний пассажир. Оба они были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

- Кстати, водитель и пассажир были без документов и с запахом алкоголя, - сообщает одну из версий причин аварии «Дорожный инспектор».

Также отмечается, что машина у петербурженки была не на тест-драйве, а подменная. То есть выданная в автосалоне на время ремонта или других процедур с машиной владельца.

В основном, все машины, попавшие в жуткое ДТП, находились на встречной полосе. Больше всего досталось именно Audi. Сотрудники дорожной полиции продолжают выяснять обстоятельства и причины аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747918" frameborder="0"></iframe> Во время тест-драйва девушка -водитель протаранила больше 10 авто у метро «Озерки».

ИСТОЧНИК KP.RU