2019-12-05T16:25:23+03:00
Общество

Владимир Путин переназначил Николая Кропачева ректором СПбГУ еще на пять лет

Указ об этом опубликован 5 декабря на портале правовой информации
Петр КИБЕР
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Николай Кропачев останется ректором СПбГУ еще на пять лет. Фото: СПбГУ.Николай Кропачев останется ректором СПбГУ еще на пять лет. Фото: СПбГУ.
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Нынешний ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев остается на своем посту. Еще как минимум пять лет он будет руководить СПбГУ, такой указ сегодня подписал президент России Владимир Путин.

- Назначить Кропачева Николая Михайловича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» сроком на пять лет, - дословно говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Таким образом, недавний скандал с преподавателем-расчленителем из СПбГУ Олегом Соколовым никак не повлиял на назначение Николая Кропачева.

Отметим, что сам Кропачев - выпускник Ленинградского госуниверситета, а ректором он впервые ста в 2008 году.

Напомним, что недавно президент России подписал документ, согласно которому ректоры СПбГУ и МГУ (Московского госуниверситета) могут переизбираться неограниченное количество раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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