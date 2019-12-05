Водитель Audi был пьян в момент массового ДТП с 13 авто у «Озерков» в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-05T17:55:57+03:00

В крови мужчины находилось алкоголя в три раза больше нормы

Изменить размер текста: A A

Петербуржец, устроивший жесткую аварию на Выборгском шоссе на севере Петербурга, как оказалось, был пьян. Утром в четверг, 5 декабря, автомобиль Audi A7, двигаясь в сторону центра, вылетел на встречную полосу движения, сбив столбы на пешеходном переходе, и задев более десятка машин. В массовом «замесе» побились 13 авто.

- Водитель Audi, 42-летний мужчина, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждено проведенным освидетельствованием, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Согласно официальным данным, содержание алкоголя в крови мужчины равнялось 0,518 миллиграммам на литр. Это в три раза больше допустимой нормы в 0,16 миллиграммов на литр.

Напомним, что в результате ДТП, побились 13 машин. Госпитализация и медицинская помощь понадобилась только водителю и 25-летней пассажирке Audi. Известно, что автомобиль не принадлежит мужчине, а был выдан ему в качестве подменного в автосалоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747923" frameborder="0"></iframe> Появилось видео момента массового ДТП около метро Озерки.

ИСТОЧНИК KP.RU