2019-12-05T16:57:28+03:00
Происшествия

Девочка оказалась мальчиком: За рулем Audi, протаранившей 13 авто в «Озерках», находился мужчина

Машина, стоимостью порядка 5 миллионов, принадлежит петербургскому автоцентру
Лилия КОЗЛОВА
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За рулем Audi, устроившей массовую аварию на Выборгском шоссе, находился мужчинаЗа рулем Audi, устроившей массовую аварию на Выборгском шоссе, находился мужчинаФото: СОЦСЕТИ
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Сотрудники дорожной полиции Петербурга уточнили информацию о массовом ДТП, произошедшем на Выборгском шоссе утром в четверг, 5 декабря. За рулем Audi A7, протаранившей 13 автомобилей, находился 42-летний мужчина, а не молодая девушка, как сообщалось ранее.

- Авария произошла в 9:50 часов у дома 6 по Выборгскому шоссе, напротив станции метро «Озерки». Машина, двигаясь в сторону центра, слетела со своего ряда, сбила светофор, задела 11 автомобилей и вылетела на газон, пробив забор, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

В основном участники массового «замеса» не пострадали. Госпитализация понадобилась 42-летнему мужчине и 25-летней девушки, которые ехали в Audi. Они попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Также в ГИБДД подтвердили информацию о том, что машина, устроившая аварию, была не на тест-драйве. Это подменный автомобиль, выданный на время ремонта авто хозяина. По одной из версий, в салоне иномарки пахло алкоголем.

Появилось видео момента массового ДТП около метро Озерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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