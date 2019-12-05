Пошла на таран: Появилось видео момента столкновения Audi с 13 авто у метро «Озерки»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-05T15:47:43+03:00

У метро "Озерки" девушка разбила "Ауди" почти за 5 миллионов рублей. Фото: vk.com/spb_today

В аварии на Выборгском шоссе девушка-водитель разбила иномарку за 4 c лишним миллиона рублей и случайные машины [видео]

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Красочное и массовое ДТП, которое утром 5 декабря устроила 25-летняя девушка на Выборгском шоссе, продолжает обрастать подробностями. Так, разбитая Audi оказалась не из тест-драйва, а подменной машиной. Той, которую дают клиентам автосалона, пока их авто стоит в ремонте. Также появились сведения, что «гонщица» и ее пассажир могли быть не совсем трезвы. А участники ДТП опубликовали и видео момента лобового столкновения Audi со встречными машинами.

- Я второй пострадавший. До меня еще был задет «Мерседес» в ее попутном направлении. Да, я плохой и повернул налево со второго ряда. Но тем самым отклонил Audi немного в сторону... Иначе машина прилетела бы в лоб другим машинам, - написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» водитель иномарки, которому неуправляемая машина первым прилетела со встречной полосы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/748005" frameborder="0"></iframe> Последствия массового ДТП с 13 машинами у метро "Озерки" в Петербурге.Видео: ВК "Дорожный инспектор" / vk.com/dorinspb

По сведениям ГИБДД, Audi задела попутный Mercedes, после чего вылетела на разделительный газон, перемахнула через перекресток, помяла встречную машину, сбила светофор, метров сто забора, и остановилась. Стоявшие на светофоре машины побило обломками конструкций.

В аварии пострадала сама 25-летняя девушка-водитель, а также ее 43-летний спутник. Выяснение обстоятельств ДТП продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747923" frameborder="0"></iframe> Появилось видео момента массового ДТП около метро Озерки.

ИСТОЧНИК KP.RU