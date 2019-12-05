На крыше вуза на Аптекарском, где ледяная глыба убила студента, опасно свисает труба

СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-05T18:23:33+03:00

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Студенты Петербургского химико-фармацевтического университета, расположенного в доме 6 на Аптекарском переулке на Петроградской стороне, бьют тревогу. Почти год назад, 5 февраля 2019 года, с крыши здания рухнула глыба прямиком на голову 23-летнего юноши. Парень умер на месте. Сейчас ученики заметили новую нависающую угрозу – водосточную трубу. Металлическая конструкция висит во дворе учебного заведения, ровно над тем местом, куда студенты выходят на переменку.

- Тот же вуз сегодня со двора, где выбегают студенты на перекур. Труба в таком положении уже больше месяца. Руководство вуза не спешит все исправить, - рассказали очевидцы в сети.

Участники обсуждения ситуации в сети посоветовали обратиться в экстренные службы до того момента, как труба рухнет вниз.

Напомним, 5 февраля, 2019 года двое студентов химико-фармацевтического университета шли мимо своего вуза днем, когда с крыши рухнула ледяная глыба. Один из них, пятикурсник из Узбекистана, умер на месте. Второй юноша в тяжелом состоянии попал в Мариинскую больницу.

Водосточная труба опасно свисает во дворе вуза в Петербурге, где глыба убила студента .

ИСТОЧНИК KP.RU