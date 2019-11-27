Круизы отменяются: «Принцесса Анастасия» застряла на ремонте

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-27T11:22:34+03:00

Паром планировали вернуть в строй к 27 ноября, но не успели

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Как минимум до 1 декабря отменяются все круизы на пароме «Принцесса Анастасия», который курсирует из Петербурга в Хельсинки и по скандинавским странам. Причиной сорвавшихся планов путешественников стал затянувшийся ремонт.

- В связи с необходимостью проведения дополнительного обследования и технических работ, выход парома из дока откладывается. Дополнительно отменены отправления парома из Санкт-Петербурга 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря, - сообщает на своей странице в соцсети паромный оператор Moby Spl.

Одновременно с этим прекращаются все продажи круизов с отправлениями до 5 декабря 2019 года включительно. Туристы, уже купившие билеты, могут сдать их или поменять на другую дату.

Напомним, что это уже третья отмена круизов за последние две недели. 14 ноября было объявлено о том, что паром уходит в ремонт с 14 по 20 ноября, а потом срок продлили до 27 ноября.

Причиной ремонта стали неполадки в электрооборудовании лайнера, из-за которых на корабле гас свет, а рейс из Стокгольма в Петербург затянулся на 15 дополнительных часов.

ИСТОЧНИК KP.RU