Водитель Audi, устроивший массовое ДТП в «Озерках», 105 раз нарушил ПДД в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-06T10:17:24+03:00

Петербуржец на Audi, устроивший массовое ДТП на Выборгском шоссе, 105 раз привлекался к административной ответственности в 2019 году Фото: СОЦСЕТИ

В момент аварии на Выборгском шоссе, петербуржец был пьян и без прав

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Гонщик, по вине которого произошла массовая авария рядом со станцией метро «Озерки» в Петербурге с участием 13 автомобилей, только за 2019 год 105 раз привлекался к административной ответственности. Из них 104 случая за превышение скорости. В четверг, 5 декабря, 42-летний мужчина на подменной из автосалона Audi A7 вылетел на огромной скорости на пешеходный переход на Выборгском шоссе, снес два столба, ограждение на трассе, а также задел более 10 машин.

- В отношении водителя Audi, в связи с ДТП 5 декабря, вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях, - сообщили в управлении ГИБДД Петербурга.

Мужчина, в момент аварии, был пьяным за рулем. Экспертиза показала в его крови содержание алкоголя более 0,5 миллиграммов на литр, что считается легким опьянением. При себе у гонщика не было ни полиса ОСАГО, ни водительских прав. Также на него завели дело за повреждение дороги и нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшему, так как его и его 25-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать в больницу.

Напомним, что авария произошла около 10 утра, 5 декабря, на Выборгском шоссе. Гонщик на Audi стал виновником массовой аварии из 13 машин. Благо, большинство участников ДТП не пострадало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747923" frameborder="0"></iframe> Появилось видео момента массового ДТП около метро Озерки.

ИСТОЧНИК KP.RU