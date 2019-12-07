Бастрыкин наградил петербуржцев, спасших детей из тонущего в Фонтанке автомобиля

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-07T18:15:58+03:00

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сегодня, 7 декабря, прибыл в Петербург с рабочим визитом. И начал его со встречи с двумя молодыми людьми – Виктором Корневым и Марком Маклаковым. Теми самыми, что спасли пятимесячную малышку и девятилетнего мальчика из тонущего в Фонтанке автомобиля.

Напомним, что все произошло 16 ноября – тогда мужчина за рулем не справился с управлением – перепутал газ с тормозом. И автомобиль вылетел с набережной в реку. Виктор и Марк были случайными очевидцами. Но не думая ни секунды они ринулись в воду за тонущими. К счастью, с детьми и мужчиной все хорошо. Теперь молодых людей Александр Бастрыкин лично наградил медалью «Доблесть и отвага», сообщает пресс-служба СК РФ.

- Председатель Следственного комитета подчеркнул, что благодаря неравнодушию молодых людей удалось избежать трагедии, и их поступок достоин искреннего уважения и признания, - рассказали в пресс-службе СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU