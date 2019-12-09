2019-12-09T18:18:42+03:00
Происшествия

Буфеты компании, отравившей сотрудников «Леруа Мерлен», снова закрыли в Петербурге

На этот раз поставщик питания проштрафился в Красносельском районе
Ольга НАЗАРКИНА
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Суд приостановил работу буфетов в магазинах «Леруа-Мерлен» на улице Партизана Германа и Петергофском шоссе на 50 суток.Суд приостановил работу буфетов в магазинах «Леруа-Мерлен» на улице Партизана Германа и Петергофском шоссе на 50 суток.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Опасные столовые компании «Фуд Сервисез» закрыли в еще двух магазинах «Леруа Мерлен» в Петербурге. Если в конце ноября за салаты с сальмонеллой приостановили работу буфетов на проспекте Испытателей и Парашютной улице, то теперь еду из дома начнут носить сотрудники магазинов на улице Партизана Германа и Петергофском шоссе.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, причина все та же – гастроэнтерит, который подхватили обедавшие в этих столовых работники «Леруа Мерлен». С жалобами в Роспотребнадзор обратились в середине октября шесть отравившихся.

После этого в компанию «Фуд Сервисез», которая организует питание в магазинах этой сети, нагрянули с проверкой. Нарушения всплыли пренеприятные.

В частности, оказалось, что туалет для сотрудников компании-поставщика находится в женском гардеробе, в холодильниках вперемешку хранят сырые яйца и готовую продукцию.

Инспекторам не смогли предоставить производственную документацию: бракеражный журнал, журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания. Отсутствовали и сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность готовых кулинарных блюд, яиц, овощей и молочки.

Узнать, откуда компания получала продукты, тоже не вышло из-за отсутствия накладных и транспортных ярлыков. Но и это еще не все: сотрудников без проблем допускали к работе без медосмотров и личных медицинских книжек.

- Эти нарушения могут привести к сальмонеллезу, острым кишечным инфекциям, стафилококковым инфекциям, псевдотуберкулезу, гепатиту А, иерсиниозу, ботулизму. Все они очень опасны и могут привести к эпидемиям, - подчеркнули в пресс-службе.

В итоге Красносельский районный суд приостановил работу буфетов в магазинах «Леруа-Мерлен» на улице Партизана Германа и Петергофском шоссе на 50 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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