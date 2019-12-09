2019-12-09T21:15:21+03:00
Политика

С 10 декабря в Петербурге приступят к работе новые вице-губернаторы

Ими стали Валерий Пикалев и Ирина Потехина
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: Минпросвещения РФ/Правительство ЛОФото: Минпросвещения РФ/Правительство ЛО
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9 декабря Александр Беглов утвердил кадровые изменения в составе правительства. С 10 декабря новыми вице-губернаторами города станут Ирина Потехина и Валерий Пикалев. Последний, к тому же, возьмет на себя роль руководителя администрации губернатора Петербурга.

- 9 декабря 2019 года завершила работу в своей должности вице-губернатора и руководителя администрации губернатора Любовь Совершаева. В этот же день освобожден с поста члена правительства Анатолий Повелий. Однако он продолжит быть замглавы администрации Колпинского района, - уведомляет о других кадровых перестановках пресс-служба Смольного.

Напомним, Ирина Потехина будет отвечать за комитет по молодежной политике, печати и образованию, а Валерий Пикалев за вопросы информатизации, связи и правопорядка. Ранее кандидатуры обоих одобрили в ЗакСе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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