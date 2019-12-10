2019-12-10T00:02:09+03:00
Звезды

Директора Эрмитажа наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Это сделали как раз в день 75-летия Михаила Пиотровского
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: gov.spb.ruФото: gov.spb.ru
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9 декабря в Эрмитаже чествовали директора государственного музея Михаила Пиотровского. Его наградили почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Это сделали как раз в 75-й день рождения директора.

- Очень рад от имени правительства и жителей города поздравить Михаила Борисовича с этой знаменательной датой. Мы гордимся тем, что Эрмитажем руководит наш с вами ленинградец–петербуржец. Это глубоко интеллигентный человек, который приложил очень много усилий, чтобы наша сокровищница оставалась музеем мирового значения, - передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Директор Эрмитажа отметил, что понимают ту высокую ответственность, возложенную на него и всех сотрудников музея. Они будут бережно хранить традиции Петербурга и дальше.

Скоро Михаила Пиотровского ждет визит в Кремль. Там его наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент высоко оценил выдающиеся заслуги Пиотровского в развитии музейного дела.

Напомним, ранее в этот же день директора Эрмитажа дважды оригинально поздравили с юбилеем - первый раз с кинологами, искавшими бомбу, а второй в виде масштабного флешмоба на Дворцовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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