«Велес» показал, как спасенная из квартиры петербуржца львица посетила ветеринара

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-10T08:56:48+03:00

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Юная львица Симона, которую зимой 2019 года петербуржцы всем миром спасали из квартиры бывшего участника реалити-шоу, купившего дикую кошку ради развлечения, уже значительно подросла и счастливо живет в реабилитационном центре «Велес». Из-за того, что котенок с самого рождения жил в неволе, у нее появился дефект лапок. Весной дикой кошке сделали операции. Теперь Сима вынуждена периодически наблюдаться у ветеринара, чтобы заботящиеся о ней люди были уверены в ее здоровье. Во вторник, 10 декабря, «Велес» показал, как львица посетила врача.

В ожидании приема львица ластилась, словно маленькая кошечка / Фото: "Велес"

- У Симки очень отложилась боль, связанная с прошлыми посещениями клиник, и идти совершенно отказалась, завозили почти волоком. Девочка подросла до 96 килограммов, - рассказали работники центра.

Наставления врача львица слушала очень серьезно и внимательно / Фото: "Велес"

Однако Сима очень ласковая и контактная львица. Она спокойно дала себя уколоть и быстро уснула. Это было необходимо для того, чтобы сделать МРТ, ведь при этой процедуре важно лежать совершенно неподвижно. А какому льву, особенно подростку, это понравится.

Пока львица ожидала приема врача, она нежно ластилась к работникам центра, словно маленькая кошечка, а не дикий зверь.

Львице пришлось сделать укол, чтобы она уснула. Иначе обследование на МРТ не пройти / Фото: "Велес"

Осмотр прошел хорошо. Результаты его еще не известны, однако ни о каких страшных патологиях пока что работники «Велеса» не рассказали.

Теперь осталось ждать результатов обследования лапок / Фото: "Велес"

ИСТОЧНИК KP.RU