2019-12-10T14:20:52+03:00
Происшествия

На станции метро «Дунайская» после протечки «вздыбился мрамор»

Из-за дождливого декабря будни в подземке проходят бодро: с тряпками и ведрами
Ольга НАЗАРКИНА
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Новая станция метро Дунайская снова "поплыла".Новая станция метро Дунайская снова "поплыла".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пассажиры петербургского метро жалуются на очередной потоп на новой станции «Дунайская». По их словам, вода льется с потолка и струится по стенам.

- Вчера возле стен на перроне лежали тряпочки. По стенам текла вода. Прямо так по-домашнему! И мрамор (на самом деле деревянная панель) от воды вздыбился, - цитирует Мойка78 одну из пассажирок.

Получается, что от мокрого снега и дождя нет спасения и в метро.

Деревянная панель от воды деформировалась. Фото: Екатерина ВИКТОРОВА Фото: СОЦСЕТИ

Деревянная панель от воды деформировалась. Фото: Екатерина ВИКТОРОВАФото: СОЦСЕТИ

- Спускаешься под землю и так же заливает, - грустно шутят в соцсетях.

«Дунайской» вообще не очень везет в плане протечек. Всего через несколько дней после открытия, 3 октября, пассажиры заметили воду, которая лилась с потолка прямо на эскалаторы. Первая мысль была, что во всем виноват сильный ливень, но в подземке объяснили, что дело в халатности компании-подрядчика, сотрудники которой плохо убрали «Дунайскую» перед запуском.

В середине ноября потопы случились на других новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская». Тогда, по словам пассажиров, протечки просто «затыкали грязными тряпками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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