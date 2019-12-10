На станции метро «Дунайская» после протечки «вздыбился мрамор»
Пассажиры петербургского метро жалуются на очередной потоп на новой станции «Дунайская». По их словам, вода льется с потолка и струится по стенам.
- Вчера возле стен на перроне лежали тряпочки. По стенам текла вода. Прямо так по-домашнему! И мрамор (на самом деле деревянная панель) от воды вздыбился, - цитирует Мойка78 одну из пассажирок.
Получается, что от мокрого снега и дождя нет спасения и в метро.
Деревянная панель от воды деформировалась. Фото: Екатерина ВИКТОРОВАФото: СОЦСЕТИ
- Спускаешься под землю и так же заливает, - грустно шутят в соцсетях.
«Дунайской» вообще не очень везет в плане протечек. Всего через несколько дней после открытия, 3 октября, пассажиры заметили воду, которая лилась с потолка прямо на эскалаторы. Первая мысль была, что во всем виноват сильный ливень, но в подземке объяснили, что дело в халатности компании-подрядчика, сотрудники которой плохо убрали «Дунайскую» перед запуском.
В середине ноября потопы случились на других новых станциях «Беговая» и «Новокрестовская». Тогда, по словам пассажиров, протечки просто «затыкали грязными тряпками».
ИСТОЧНИК KP.RU