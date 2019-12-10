2019-12-10T17:41:04+03:00
Происшествия

После давки в 246-й школе при эвакуации, ученикам устроят дополнительные тренировки

Инцидент в Приморском районе привлек внимание Смольного
Петр КИБЕР
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Инцидент в школе 246 станет причиной тренировок по эвакуации учеников.Инцидент в школе 246 станет причиной тренировок по эвакуации учеников.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Давка, которая возникла днем 9 декабря при эвакуации в 246-й школе Приморского района, вызвала не только гнев родителей учеников, но и пристальное внимание к ситуации со стороны властей района и города.

- В связи с нештатной ситуацией Комитет по образованию обратился в администрации районов города с просьбой организовать дополнительные тренировки по эвакуации образовательных учреждений и проверить доступность всех эвакуационных путей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что из-за ложного сообщения о бомбе в школу приехали полицейские, которые и объявили о эвакуации. По версии директора школы, это произошло в тот момент, когда младшеклассники уже собирались уходить домой и были в гардеробе. Другие ученики также ринулись вниз.

В итоге в фойе возникла давка. Дети падали на пол, кричали, плакали. В итоге всему удалось выбраться наружу. Как утверждают родители, не без потерь. Впрочем, в районном отделе образования сведения о травмах у школьников не подтвердили.

Разбирательство в инциденте продолжается.

Пострадали дети: В школе №246 в Петербурге во время эвакуации произошла жуткая давка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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